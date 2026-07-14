Incendio en una fábrica de pallets en Concordia: investigan una falla eléctrica

Un incendio afectó durante la madrugada de este martes a un galpón dedicado a la fabricación de pallets de madera en la ciudad de Concordia. El siniestro fue controlado por dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y no dejó personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 en un establecimiento ubicado sobre avenida Presidente Perón al 3000. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo se había iniciado en una maquinaria industrial utilizada como secadora de arroz, instalada en el interior del galpón.

Debido a la importante carga de material combustible, compuesta por madera y productos procesados, existía un alto riesgo de que las llamas se propagaran hacia el resto de las instalaciones. Por ese motivo, las dotaciones realizaron intensas tareas de extinción y enfriamiento hasta controlar por completo el incendio y evitar que el fuego se reavivara.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el origen del siniestro habría sido un desperfecto eléctrico en la instalación de la maquinaria.

El operativo concluyó sin víctimas, aunque las llamas provocaron daños materiales en el equipo industrial y en parte de la estructura del galpón. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

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