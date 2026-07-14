La Policía detuvo a un hombre que tenía pedido de captura vigente en Paraná por diversos delitos

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada de este martes en la ciudad de Paraná, luego de que personal de la Comisaría Tercera lograra localizarlo en el marco de tareas investigativas. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3:30 en inmediaciones de Gobernador Procoro Crespo y avenida Zanni, más precisamente en un bar. Allí, efectivos que se desplazaban en el móvil policial 1026 identificaron y demoraron a Abel David Correa, de 31 años, quien se encontraba a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc de color negro.

De acuerdo con la información policial, esta persona es investigada por su presunta participación en diversos hechos delictivos cometidos tanto en la ciudad de Paraná como en otras localidades, situación que -según indicaron las fuentes- quedó registrada en filmaciones incorporadas a las investigaciones.

Asimismo, se constató que Correa tenía un pedido de captura vigente desde el pasado 9 de julio, con una duración de diez días hábiles, por disposición de la jueza Carolina Guzmán.

Tras ser informada de la detención, la fiscal de Litigio, Mercedes Nin, ordenó el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, la motocicleta en la que se trasladaba fue retenida por personal policial debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para acreditar su circulación.