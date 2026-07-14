Paraná: demoraron a un motociclista tras embestir a un policía en un control vehicular

Un motociclista fue demorado este martes por la tarde luego de intentar escapar de un control policial y embestir a un efectivo en la intersección de avenida Ejército y General Galán, en Paraná.

Según informó la Policía a ANÁLISIS, el conductor advirtió la presencia de los uniformados e intentó darse a la fuga, pero durante la maniobra colisionó a uno de los funcionarios, quien intervino en el operativo. El motociclista fue inmediatamente demorado en el lugar.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos constataron que la patente colocada no correspondía a la motocicleta. No obstante, tanto el vehículo como el dominio utilizado no registraban impedimentos legales.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue correctamente identificado y quedó supeditado a una causa por resistencia a la autoridad. En tanto, la motocicleta fue retenida con intervención de personal de Tránsito Municipal.