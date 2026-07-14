Paraná: una conductora perdió el control de su auto y chocó contra un árbol

Una conductora protagonizó un accidente de tránsito durante la tarde de este martes en la ciudad de Paraná, luego de perder el control de su vehículo e impactar contra un árbol en la intersección de las calles Bariloche y Monseñor de Andrea.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió cuando la mujer circulaba por calle Monseñor de Andrea y, al llegar al cruce con Bariloche, giró hacia el norte. Por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del automóvil y terminó colisionando contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Tras el impacto, personal del servicio de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a la conductora. Luego de ser examinada, se confirmó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El accidente ocasionó únicamente daños materiales en el vehículo. En el lugar también intervino personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la compañía aseguradora.