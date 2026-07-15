Automovilista alcoholizado chocó contra un consultorio de kinesiología en Paraná

Un automóvil Volkswagen Gol chocó durante la mañana de este miércoles contra el frente de un consultorio de kinesiología ubicado en calle Juana de Azurduy al 1300, en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 6 y no dejó personas heridas.

Según se informó a Canal Once, personal de Comisaría Tercera intervino en el siniestro vial registrado en la intersección de Ramón Albariño y Juana de Azurduy, donde el automovilista perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el inmueble.

Tras el choque, el conductor del auto fue asistido en el lugar, aunque no fue necesario su traslado ni la intervención del servicio de emergencias médicas, ya que no presentaba lesiones de consideración.

Como consecuencia del impacto, solo se registraron daños materiales tanto en el vehículo como en el frente del consultorio de kinesiología.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo. Ante esta situación, se labró el acta de infracción; el vehículo fue retenido y trasladado al depósito municipal.