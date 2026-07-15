Bomberos intervinieron en un incendio en los galpones del Puerto de Paraná

Un principio de incendio generó preocupación este miércoles en una oficina del ex Ministerio de Vías Navegables en Paraná, ubicada en la intersección de las calles La Rioja y Liniers.

Tras recibir el alerta, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar y trabajó en conjunto con Bomberos Zapadores para controlar la situación.

Luego de extinguir el foco y verificar el edificio, los equipos realizaron las tareas necesarias para dejar el sector en condiciones seguras, tanto para los ocupantes como para los vecinos de la zona, publicó Ahora.

Desde Bomberos informaron que el incidente fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.