Dos camiones chocaron en ruta 6: no hubo lesionados, pero se complicó el tránsito

Dos camiones colisionaron este miércoles alrededor de las 7.15, en el kilómetro 144 de la ruta provincial 6, en jurisdicción de Maciá, y el siniestro complicó la circulación porque uno de los acoplados quedó atravesado sobre la calzada. A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas.

Según la información policial, el hecho fue protagonizado por un camión Volvo de origen brasileño, con semirremolque cargado de cosméticos, y un Iveco con chasis y acoplado cargado de papas, conducido por un hombre oriundo de La Paz.

De acuerdo a los primeros datos, el transporte extranjero era manejado por un hombre de 39 años y circulaba en sentido sur, cuando colisionó de frente con el otro vehículo, guiado por un hombre de 47 años que avanzaba en dirección contraria.

Las circunstancias que originaron el choque serán materia de investigación. Mientras tanto, el tránsito permanecía asistido, ya que solo quedó liberado el carril este para el paso vehicular, debido a que el acoplado quedó cruzado sobre el otro carril.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Maciá, junto a efectivos de Durazno, Guardamonte y agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial Puesto Tala. Además, las tareas para retirar los vehículos se extendían durante la mañana y podrían continuar hasta el mediodía.

El saldo del siniestro fue de daños materiales, sin personas lesionadas, informó Ahora.com.