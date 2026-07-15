Grave accidente en el puente General Urquiza: un camión cayó al vacío y se incendió por completo

Un camión que circulaba desde Entre Ríos hacia Buenos Aires cayó este miércoles desde el puente General Urquiza, sobre la Ruta Nacional 12, y se incendió por completo.

Un grave siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde provocó la interrupción total del tránsito sobre el puente General Urquiza, en el complejo ferroviario-vial Zárate–Brazo Largo, luego de que un camión cayera desde la estructura y se incendiara por completo.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12. De acuerdo con la información suministrada desde el Puesto de Control Vial Brazo Largo (kilómetro 119), el transporte circulaba en sentido Norte-Sur, desde Entre Ríos hacia Buenos Aires, cuando por causas que aún se investigan se precipitó desde el puente hacia el sector Oeste.

Tras la caída, el vehículo fue rápidamente consumido por las llamas, lo que motivó un importante despliegue de personal de emergencias, Fuerzas de Seguridad y equipos de asistencia que trabajaron intensamente para controlar el incendio y asegurar la zona.

Como consecuencia del accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación sobre el puente General Urquiza, mientras continúan las tareas de asistencia, peritajes y remoción del camión siniestrado.

Desde los organismos intervinientes solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar, evitar acercarse a la zona afectada y acatar las restricciones de tránsito hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el accidente ni sobre el estado de salud del conductor. Se aguarda un nuevo parte informativo con mayores precisiones sobre el siniestro y la eventual reapertura del puente.