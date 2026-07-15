Niño de 4 años cruzó corriendo avenida Ramírez y dos autos chocaron al evitar atropellarlo

Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 8 de este miércoles sobre avenida Ramírez, en la ciudad de Paraná, donde colisionaron un Fiat Cronos y un Fiat Punto. El hecho ocurrió cuando la conductora de uno de los vehículos realizó una maniobra para evitar atropellar a un niño que cruzó la arteria de manera imprevista.

Un pequeño de aproximadamente cuatro años se escapó del cuidado de sus padres y atravesó la avenida corriendo. Al advertir la situación, la mujer que conducía el Fiat Cronos giró bruscamente para esquivarlo, pero terminó impactando contra el Fiat Punto.

Como consecuencia del siniestro, el niño resultó ileso y ninguno de los ocupantes de los vehículos sufrió heridas, informó Canal Once.

El choque provocó únicamente daños materiales de menor consideración en ambos automóviles. El incidente generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, aunque afortunadamente no fue necesaria la asistencia médica para los involucrados.