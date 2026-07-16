Apuñalaron a un hombre en la plaza 1° de Mayo de Paraná durante los festejos en posible venganza por un crimen

En el marco del multitudinario festejo por el triunfo de la Selección Argentina sobre la de Inglaterra este miércoles, una persona sufrió una herida de arma blanca en la plaza 1° de Mayo de Paraná y se encuentra internada en Terapia Intensiva del hospital San Martín. Fue uno de los sucesos violentos ocurridos en la provincia en el contexto de la celebración, como el homicidio ocurrido en Diamante y otro apuñalado en Federación.

Desde la Policía se informó que hubo un despliegue de seguridad importante con 120 efectivos y calcularon en 22.000 las personas que asistieron a la plaza principal de la capital entrerriana.

Según la información recabada por la investigación de la División Homicidios hasta el mome nto, en el marco de la celebración, alrededor de las 21, un hombre recibió una puñalada que lo dejó muy malherido y fue trasladado de urgencia al hospital San Martín. La agresión sucedió en el sector de la plaza sobre calles Su Santidad Francisco y Urquiza, a metros de la Catedral.

Andrés Portillo, de 38 años, se encontraba allí junto a su pareja, Wanda Herrera, de 29, ambos del barrio Macarone. Según testigos presenciales del hecho, en medio del festejo, se cruzan a la expareja de la mujer, Rodrigo Rosarigo, de 31 años, quien se encontraba con su actual novia, Paola. Herrera y Rosarigo comenzaron a discutir fuertemente, momento en que Paola habría agredido con una botella a Wanda. En ese contexto, en medio de la efervescencia de la multitud que festejaba, Portillo cayó al suelo y se tomaba la zona abdominal, por donde presentaba un evidente sangrado.

En el nosocomio, Portillo fue ingresado al quirófano para una intervención quirúrgica. Detectaron que tenía una lesión en el baso, que fue suturado y se le colocó un drenaje. Luego quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Una versión acerca del conflicto entre la víctima y el hombre que sería el agresor, Rosarigo, apunta a que en el año 2017: el herido estuvo involucrado en un homicidio, donde el fallecido era amigo del autor de la puñalada, por lo que fue condenado y estuvo alojado en la cárcel de Paraná y recuperó la libertad hace dos años.

Se trató del homicidio de un joven del barrio El Morro, Elías Varela, de 20 años, ocurrido en pleno Parque Urquiza de Paraná, en diciembre de 2017. Por el crimen habían sido detenidos tanto Portillo como su pareja Herrera. Elías estaba en las escaleras del Monumento a Urquiza, cuando apareció Portillo y le dijo: “Ahora que te tengo cerca te voy a hacer cagar”. En un breve forcejeo la víctima cayó al suelo, el agresor sacó el arma y le disparó con una pistola. El asesino se subió a su moto y huyó con su acompañante, primero hacia la rotonda de la Danza de la Flecha, luego por Bertozzi y después por la bajada Los Vascos.

La División Homicidios de la Policía se encuentra trabajando en el esclarecimiento del hecho. La fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives, dispuso tareas de rigor para localizar y detener al agresor.

Otro episodio ocurrido en la Plaza 1° de Mayo fue la detención de un adolescente de 16 años, en un episodio que se viralizó por la detención del menor por parte de dos policías, uno de los cuales lo mantenía contra el suelo con la rodilla presionándole la nuca. Desde la Policía se informó que había protagonizado un disturbio y tenía un destornillador con empuñadura de tela.

En la fuerza de seguridad ya están organizando el operativo de seguridad del próximo domingo. Si bien todo depende del resultado del partido entre Argentina y España por la final del Mundial, en caso de un triunfo de la Selección nacional la Policía estima que se podría triplicar la cantidad de personas en el centro de la ciudad con respecto a este miércoles.