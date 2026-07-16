Cinco detenidos por el homicidio de un hombre en Diamante

En un importante avance de la investigación por el asesinato de Sebastián Barreto, un hombre de 31 años que perdió la vida la noche del miércoles tras ser atacado con un arma blanca, las autoridades confirmaron la detención de cinco hombres vinculados al caso.

Según se informó a ANÁLISIS desde la policía, los cinco hombres detenidos tienen 50, 25, 45, 36 y 23 años de edad. Todos los sospechosos han quedado alojados en la Alcaidía Policial a disposición de la magistratura interviniente.

Aunque inicialmente se especuló con el contexto de los festejos deportivos, el informe oficial emitido este 16 de julio aclara que el hecho sería ajeno a las celebraciones de la selección. El ataque ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi, donde el personal policial debió solicitar asistencia médica urgente para la víctima, quien lamentablemente falleció al ingresar al hospital local.

En el marco de la causa, la División de Investigaciones y la Policía Científica, bajo directivas de la fiscalía local, concretaron cuatro allanamientos en viviendas situadas en diferentes barrios de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de diversos elementos probatorios, entre los que se destacan: se incautaron tanto armas blancas como armas de fuego de diversos calibres; dos vehículo fueron secuestrados para ser peritados; teléfonos celulares y prendas de vestir que podrían ser claves para la resolución del crimen.