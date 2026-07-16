Detienen a un hombre acusado de apuñalar a otro durante los festejos del Mundial en Paraná

En el marco de una investigación por tentativa de homicidio, personal de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos detuvo este jueves a un hombre de 30 años, identificado como Rodrigo Facundo Rosarigo, sospechoso de haber apuñalado a otro hombre durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra.

El operativo policial consistió en un allanamiento llevado a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Paul Harris y Pablo Lorenz, en las inmediaciones de la salida al barrio Thompson. Durante el procedimiento, además de la detención, los investigadores lograron el secuestro de un teléfono celular que será sometido a peritajes para ser incorporado como evidencia en la causa.

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, identificada como W.R.H. (29), el hecho se produjo cuando ambos se cruzaron con Rosarigo, quien es la expareja de la mujer, en medio de los festejos. Lo que comenzó con un intercambio de señas provocativas derivó rápidamente en una discusión violenta que terminó con el ataque.

La causa judicial está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de la fiscal Dra. Valeria Vilchez.