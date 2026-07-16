Investigan ataque con un artefacto explosivo contra un colectivo de línea: el chofer sufrió aturdimiento

Un colectivo de la línea P2 de la empresa San José fue blanco de un ataque con un artefacto explosivo durante la noche de este miércoles en Paraná. El episodio ocurrió alrededor de las 20.40 y es investigado para determinar la identidad de los responsables y las características del elemento utilizado.

Según la información conocida, el hecho se produjo en calle Tibiletti, casi Caputo. En ese lugar, dos hombres hicieron detener la unidad en una parada de colectivos y, cuando el chofer abrió la puerta para permitir el ascenso, uno de ellos arrojó un objeto al interior del vehículo.

De acuerdo con los datos recabados por ANÁLISIS, el artefacto explotó pocos segundos después de ingresar al colectivo. La detonación ocasionó daños en el interior de la unidad y dejó al conductor aturdido y desorientado por la intensidad de la explosión.

El chofer indicó que los dos sospechosos tenían parte de sus rostros cubiertos y que, tras arrojar el objeto, escaparon corriendo por calle Tibiletti en dirección a Mihura.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas entre eventuales pasajeros ni sobre detenciones vinculadas al caso. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar qué tipo de artefacto fue utilizado.