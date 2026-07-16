Revelaron el nombre del joven asesinado en Diamante

El Jefe de la Policía Departamental de Diamante, Mario Celis, confirmó en declaraciones a Ahora la identidad del hombre que perdió la vida anoche en la ciudad. El funcionario policial indicó: “Es el señor Sebastián Barreto, un vecino de aquí de la ciudad de Diamante quien ha fallecido” tras recibir una herida de arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi. Celis explicó: “El personal policial que se constituyó rápidamente en el lugar requirió la asistencia de los servicios de salud”. El hombre fue trasladado al hospital local, donde se comprobó su deceso.

El Jefe Departamental detalló: “La división de investigaciones de nuestra jefatura, junto con la policía científica y la fiscalía local, estamos en pleno proceso investigativo” para establecer las causas del ataque. Además, agregó: “El cadáver ha sido trasladado hacia el servicio médico forense en Oro Verde para realizar la correspondiente necropsia”. Asimismo, precisó: “Estamos en toda la recolección preliminar de diferentes elementos probatorios, indicios, testimonios” para avanzar con la investigación y las medidas procesales.

Un apuñalado durante los festejos

Por otro lado, Celis aclaró que este episodio no tiene relación con un segundo hecho registrado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en la Plaza 9 de Julio, remarcando que “son dos hechos diferentes, uno tiene que ver con el festejo y el otro no”.

Sobre este evento en la plaza, explicó: “Se registró un incidente donde resultó herido un hombre de 30 años producto de una agresión con arma blanca”, quien permanece internado en el hospital local. Por este caso, el personal policial detuvo en el lugar a dos mujeres de 43 y 28 años y a un hombre de 29 años, quienes se encuentran alojados en la alcaidía policial a disposición del Ministerio Público Fiscal.