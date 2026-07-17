Homicidio en Diamante: uno de los detenidos es un exfutbolista de Colón de Santa Fe

Uno de los cinco detenidos por el homicidio de Sebastián Barreto en Diamante es un exfutbolista que llegó a jugar en la Primera División del fútbol argentino. Según pudo confirmar Ahora, se trata de S.E.S., de 36 años, quien debutó en 2009 en Colón de Santa Fe bajo la dirección técnica de Antonio “Turco” Mohamed.

El exjugador disputó 14 partidos oficiales con el conjunto santafesino y actualmente permanece alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante, a la espera de comparecer ante el fiscal de la causa para prestar declaración indagatoria.

Fuentes de la investigación indicaron que S.E.S. es uno de los cinco sospechosos detenidos durante los allanamientos realizados este jueves. Los otros cuatro arrestados, de 50, 45, 25 y 23 años, son familiares del exfutbolista.

El crimen tuvo como víctima a Sebastián Barreto, de 31 años, quien fue apuñalado alrededor de las 22 del miércoles en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi. Si bien ocurrió durante la noche en que miles de personas celebraban el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra, desde la investigación aclararon que el homicidio no guarda relación con los festejos.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante. En los procedimientos se secuestraron armas de fuego y armas blancas, dos vehículos que serían de interés para la investigación, teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidas a pericias.

Los cinco detenidos continúan a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada uno en el homicidio.