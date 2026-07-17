Un joven fue baleado en un enfrentamiento entre dos familias en Paraná

Una violenta gresca entre dos familias enfrentadas desde hace tiempo alteró la calma de la siesta de este viernes en el barrio El Perejil, de la ciudad de Paraná. El grave enfrentamiento concluyó con un joven de 19 años herido de bala y una intensa movilización de diversas dependencias policiales en la zona.

Alrededor de las 14, múltiples llamados al servicio de emergencias 911 alertaron sobre una trifulca generalizada de gran magnitud. Al arribar los móviles de la Jefatura Departamental, la comisaría jurisdiccional, la División 911 y la Guardia Especial, constataron que el presunto autor de los disparos ya se había dado a la fuga. Fueron los propios familiares del lesionado quienes aportaron la identidad del sospechoso a las autoridades.

El conflicto involucra a dos grupos familiares que arrastran una enemistad de larga data.

Respecto a la salud del herido, se confirmó que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde actualmente sigue internado. El proyectil ingresó por el omóplato derecho y quedó alojado dentro de su cuerpo. El joven se encuentra estable y bajo monitoreo constante del personal médico, que evalúa las próximas horas para determinar si será necesario someterlo a una intervención quirúrgica.

La investigación de la causa quedó a cargo del fiscal Juan Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, quien dispuso la inmediata intervención de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones.

Fuente: Ahora.