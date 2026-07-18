Fatal siniestro vial en avenida Circunvalación de Paraná con el saldo lamentable de un motociclista fallecido

La muerte de un motociclista en un violento choque en Paraná, abrió una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el siniestro. La Fiscalía ordenó pericias, análisis toxicológicos y la demora preventiva del conductor del vehículo.

La madrugada de este sábado volvió a dejar al descubierto una de las expresiones más dramáticas de la siniestralidad vial: un motociclista perdió la vida tras una colisión con un automóvil en el puente ubicado sobre avenida Circunvalación, en su intersección con Blas Parera, de la ciudad de Paraná. El episodio, ocurrido alrededor de las 6:10 y es objeto de una investigación judicial que intentará determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y las responsabilidades que pudieran corresponder.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió cuando un Toyota Yaris S que circulaba por avenida Circunvalación en sentido Oeste-Este colisionó, por causas que aún no han sido establecidas, con una motocicleta de 125 centímetros cúbicos conducida por Roberto Daniel Galván.

La violencia del impacto resultó determinante. El conductor del motovehículo sufrió lesiones incompatibles con la vida y falleció en el lugar, quedando su cuerpo sobre la cinta asfáltica antes del arribo de los equipos de emergencia y de la Policía de Entre Ríos.

El automóvil era conducido por Agustín Ezequiel Alba -de 24 años- quien viajaba acompañado por Lucas Emanuel Cuellar -de 19 años. Ambos permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales y periciales.

La escena de un siniestro que exige respuestas

Cada siniestro fatal representa mucho más que una colisión entre vehículos. Constituye una escena compleja donde cada huella de frenado, cada deformación de la carrocería, la posición final de los vehículos, las condiciones de iluminación, la visibilidad y los rastros materiales adquieren un valor determinante para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

En este caso, los investigadores comenzaron ese proceso inmediatamente después del hecho. La intervención de la Fiscalía de Delitos Complejos evidencia la importancia de preservar evidencias técnicas que permitan esclarecer las circunstancias del impacto.

El fiscal Juan Manuel Pereyra ordenó la realización de pruebas de alcoholemia mediante pipeta, además de la extracción de sangre y orina al conductor del automóvil. Estas medidas forman parte del protocolo habitual en investigaciones de siniestros viales con resultado fatal y permiten obtener evidencia científica que luego será incorporada al expediente judicial.

Mientras avanzan esas diligencias, el conductor del automóvil quedó en calidad de demorado, una medida procesal destinada a garantizar el desarrollo de la investigación y que no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal.

Los primeros minutos

Los efectivos de la Comisaría 14° fueron los primeros en intervenir tras recibir el aviso del siniestro a través del 911. Al arribar constataron el fallecimiento del motociclista y procedieron a asegurar el lugar para preservar los indicios materiales.

Durante las primeras horas posteriores al hecho, el puente sobre Circunvalación se convirtió en un escenario de trabajo pericial. La prioridad consistió en documentar cada elemento antes del desplazamiento de los vehículos y de la normalización del tránsito. En investigaciones de esta naturaleza, la precisión resulta fundamental. Una diferencia de pocos metros en una huella de frenado, un ángulo de impacto o la ubicación final de los rodados pueden modificar sustancialmente la interpretación técnica del hecho.

La reconstrucción pendiente

Hasta el momento, la mecánica del siniestro permanece bajo investigación. Las autoridades no informaron oficialmente si existieron maniobras evasivas, exceso de velocidad, invasión de carril u otros factores que permitan explicar el origen de la colisión.

Será el conjunto de las pericias accidentológicas, los análisis toxicológicos, los eventuales registros de cámaras de seguridad y los testimonios de posibles testigos lo que permitirá reconstruir los segundos previos al impacto. Esa reconstrucción constituye una etapa esencial no sólo para determinar eventuales responsabilidades judiciales, sino también para comprender los factores humanos, mecánicos y ambientales que confluyeron en el desenlace.

Una nueva víctima

Cada muerte en el tránsito representa una pérdida irreparable que trasciende las estadísticas. Detrás de cada expediente existe una historia personal, una familia y un entorno que enfrentan consecuencias permanentes.

La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá reunir y valorar toda la evidencia técnica antes de establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y si existen responsabilidades penales derivadas de la colisión ocurrida en el puente de avenida Circunvalación y Blas Parera. Mientras la investigación avanza, el fallecimiento de Roberto Daniel Galván vuelve a recordar que las rutas y avenidas urbanas continúan siendo escenarios donde una combinación de factores puede derivar, en apenas unos segundos, en un desenlace irreversible.