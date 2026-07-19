Un hombre asesinado y dos heridos en un enfrentamiento a tiros entre familias en el barrio Humito de Paraná

Al anochecer de este domingo, un hombre de 32 años perdió la vida como consecuencia de al menos un disparo de arma de fuego, en el marco de una pelea entre dos grupos familiares del barrio Humito de Paraná. Además, hay dos personas heridas de bala.

Según informaron fuentes policiales a ANÁLISIS, el suceso ocurrió poco después de finalizado el partido de la final del Mundial entre Argentina y España. Los conflictos que se arrastraban desde hace un tiempo entre dos familias explotaron violentamente, esta vez de la peor manera.

Una intensa balacera terminó con un hombre muerto y al menos dos heridos, aunque extraoficialmente se indicó que serían más las víctimas no letales.

El fallecido fue identificado como Sebastián Ibarra, de 32 años, domiciliado en el lugar donde ocurrió el crimen, sobre calle Cura Gil y Obligado. El disparo mortal lo habría recibido en el cráneo, por lo cual la muerte se produjo prácticamente en el acto.

En el lugar del hecho trabajan personal de la comisaría quinta, de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo indicaciones del fiscal Juan Manuel Pereyra. Por el momento no hay detenidos.