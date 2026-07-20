Robaron e incendiaron un salón de fiestas infantiles en Paraná: "Nos duele no poder abrir nuestras puertas"

Un voraz incendio consumió por completo un salón de fiestas infantiles en la zona sur de Paraná y las pérdidas fueron totales. Los dueños informaron que fueron víctimas de un robo y que los delincuentes provocaron el fuego que arruinó el lugar y el trabajo de muchas personas.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación se dirigió al lugar ubicado en Avenida de las Américas 4900, tras un llamado de vecinos que alertaban sobre el incendio desatado en el salón de fiestas llamado Malabia Eventos. "Al arribar al lugar, la dotación constató que el fuego afectaba el inmueble, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción, logrando sofocar el incendio y evitar su propagación", precisaron.

Las pérdidas fueron totales, afirmaron. Foto Bomberos Voluntarios Paraná.

El personal de la comisaría 13° detuvo a dos personas, luego de analizar los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Se trata de un hombre con antecedentes por robos, quien se encontraba con su sobrino menor de edad. Tenían en su poder mercadería, una motoguadaña y otros elementos sustraídos del salón de eventos.

Se aguarda por el resultado de las pericias para establecer el origen del incendio, ya que por lo que observaron en el lugar podría haber sido producto de un intento de robo de parte de la instalación que produjo un cortocircuito o bien el cortocircuito se produjo por el incendio intencional que quemó los cables.

Desde la cuenta oficial de la empresa en Instagram publicaron: "Con un inmenso dolor queremos contarles que en las últimas horas fuimos víctimas de un robo seguido de un incendio que destruyó por completo nuestras instalaciones. Las pérdidas fueron totales. Todavía nos cuesta encontrar las palabras. En unas pocas horas vimos desaparecer todo aquello que construimos durante años con esfuerzo, sacrificio, trabajo y muchísimo amor".

"Lo que más nos duele no es solo haber perdido un edificio. Nos duele no poder abrir nuestras puertas mañana, no poder recibir a las familias que confiaron en nosotros y no poder seguir haciendo aquello que tanto amamos", lamentaron y luego agregaron: "Sabemos la ilusión con la que cada familia organiza un cumpleaños y comprendemos profundamente la tristeza y los inconvenientes que esta noticia les genera. Les pedimos nuestras más sinceras disculpas por una situación completamente ajena a nuestra voluntad".

En este sentido, informaron que se comunicarán con cada uno de los clientes que reservaron el salón para eventos desde este lunes hacia los próximos meses.

"Queremos agradecer especialmente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que luchó incansablemente para controlar el incendio, y al personal de la Comisaría 13ª de Paraná, por su rápida intervención y el acompañamiento brindado desde el primer momento. Nuestro más sincero reconocimiento por su compromiso y profesionalismo", destacaron.

"Hoy solo quedan cenizas donde había un sueño construido con años de esfuerzo", expresaron, pero descataron que "si algo no pudo llevarse el fuego, es el cariño de tantas familias que fueron parte de esta historia y la esperanza de que, algún día, podamos volver a abrir nuestras puertas".