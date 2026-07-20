Salieron a los tiros tras la final del Mundial, vecinos los increparon para que paren y mataron a un hombre

Minutos después de finalizado el partido de la final del Mundial de Fútbol donde Argentina perdió con España en Nueva York, poco más de ocho mil kilómetros hacia el sur un grupo de personas salió ofuscada a efectuar disparos al aire con armas de fuego. Vecinos del barrio Humito de Paraná fueron a increparlos para que se detengan porque podían herir a alguien. Se produjo un forcejeo que terminó con un hombre muerto y tres heridos.

La investigación por el homicidio ocurrido al anochecer de este domingo tiene a una persona bajo custodia en el hospital San Martín y otras que están siendo buscadas. El barrio permanece con custodia policial debido a los momentos de tensión que se vivieron luego del asesinato que enardeció a muchos vecinos.

La División Homicidios de la Policía trabaja bajo las instrucciones del fiscal Juan Manuel Pereyra de la Unidad de Delitos Complejos.

Según se informó a ANÁLISIS, el fallecido fue identificado como Sebastián Ibarra, de 32 años, domiciliado en el lugar donde ocurrió el crimen, sobre calle Cura Gil y Obligado y Estado de Palestina. El disparo mortal lo habría recibido en el cráneo, por lo cual la muerte se produjo prácticamente en el acto.

Los otros dos heridos son un mayor y un menor de edad que están en observación en el hospital San Martín.

El contexto del homicidio fue un problema que venía arrastrándose desde hacía tiempo en el barrio, entre vecinos y un grupo de personas que desde hacía un tiempo se había instalado en una vivienda. La gente les recriminaba sus actitudes violentas y pendencieras, tal como las que demostraron luego del partido.

En el lugar del hecho se levantaron varias vainas servidas de proyectiles de armas de fuego, algunas producto de las agresiones y otras por los disparos posteriores a la final del Mundial.

El cuerpo de Ibarra fue trasladado a la Morge Judicial de Oro Verde para la autopsia.