Son dos los detenidos por el homicidio y los baleados en barrio Humito de Paraná tras la final del Mundial

En horas de la mañana de este lunes fue detenido el segundo sospechoso del asesinato de Sebastián Ibarra, el vecino de barrio Humito que había ido a pedirles a los violentos que dejaran de disparar al aire tras el partido de la Selección por la final del Mundial y terminó con un disparo en la cabeza. El primer arrestado se encuentra internado en el hospital San Martín por ser uno de los tres heridos de bala en el conflicto sucedido en la zona oeste de Paraná.

Los dos imputados tienen 18 años, y forman parte del grupo que vive en una casa en el barrio Humito hace tres meses, quienes se llevan mal con el resto de los vecinos y ya venían arrastrando problemas, reclamos y discusiones.

Todo explotó alrededor de las 20 de este domingo, cuando este grupo nuevo en el barrio salió a efectuar disparos al aire. Algunos vecinos salieron a increparlos para que cesaran en esa conducta violenta y se produjo un forcejeo. En ese momento, Ibarra, de 32 años, recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida en forma prácticamente inmediata, mientras que otras tres personas resultaron heridas de bala.

Uno de los heridos es uno de los detenidos, mientras que los otros dos son un hombre de 32 años y un chico de 13, quienes permanecen internados en observación.

El segundo detenido, identificado como Elías M.R., fue localizado por el personal de la División Homicidios de la Policía en el barrio Jauretche. Los efectivos reunieron varias pruebas y testimonios que incriminarían a los dos acusados, mientras que también el personal de la Policía Científica levantaron indicios balísticos y otros que fueron incorporados al plexo de pruebas que reúne el fiscal Juan Manuel Pereyra, de la Unidad de Delitos Complejos, a cargo de la investigación del homicidio.