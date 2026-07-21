Dictaron 50 días de prisión preventiva para uno de los acusados del homicidio en el barrio Humito de Paraná

El juez de garantías de Paraná, Julián Vergara, dictó este martes 50 días de prisión preventiva para Nahuel Monzón Rojas, de 18 años, principal imputado por el homicidio de Sebastián Ibarra en el barrio Humito. La medida fue dispuesta mientras el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien inicialmente había solicitado 90 días de detención, continúa reuniendo evidencias y testimonios clave para elevar la causa a juicio.

Por el mismo hecho, Laureano Sosa, señalado como coautor del crimen (también de 18 años), permanece internado bajo custodia policial en el Hospital San Martín tras haber sufrido una herida durante el incidente.

Como contó ANÁLISIS, todo explotó alrededor de las 20 del domingo 19, cuando los jóvenes presuntamente salieron a efectuar disparos al aire. Según la fiscalía, algunos vecinos intervinieron para que cesaran en esa conducta violenta y se produjo un forcejeo. En ese momento, Ibarra, de 32 años, recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida en forma prácticamente inmediata, mientras que otras tres personas resultaron heridas de bala.

Según el relato fiscal, el joven fue ejecutado con un ensañamiento notable: recibió un disparo con el caño del arma casi apoyado en su mentón y un segundo impacto en el omóplato. Durante el peritaje en la escena del crimen, se recolectaron 13 vainas servidas, la mayoría de calibre 9 milímetros, y se reportó que un menor de 13 años y otro vecino también resultaron heridos por los disparos.

La fiscalía fundamentó la necesidad de la prisión preventiva en la gravedad del hecho, el cual conlleva una posible pena de prisión perpetua, y en que las armas utilizadas aún no han sido localizadas. Pereyra argumentó que no existe otra medida de seguridad suficiente mientras se desarrolla la instrucción penal preparatoria en la Unidad Penal 1. Asimismo, destacó que el ataque se produjo a pesar de que otros vecinos ya habían increpado a los sospechosos por su conducta violenta previa al desenlace fatal.

En contraste, la defensa de Monzón Rojas, ejercida por los abogados Miguel Cullen y Patricio Cozzi, se opuso a la detención efectiva y planteó que la situación se originó en una pelea iniciada por los vecinos. Además, solicitaron que se considerara el estado de salud del imputado, quien posee un solo riñón, alegando que las condiciones de higiene de la cárcel no son las adecuadas para su condición médica. Sin embargo, el juez Vergara finalmente ratificó el traslado al penal por el lapso de 50 días para garantizar el avance de la investigación.