Un joven despistó e impactó frontalmente contra un árbol en Urdinarrain

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar en la noche de este lunes, poco antes de las 23, sobre la Ruta Provincial 20. Un joven de 20 años perdió el control de su vehículo, despistó y terminó impactando de manera frontal contra un eucalipto ubicado a la vera del camino, justo frente al Cementerio de Urdinarrain.

De acuerdo a los datos difundidos por el medio local UrdiDigital, el conductor es oriundo de Urdinarrain y viajaba solo a bordo de un Chevrolet Corsa color gris oscuro. Al momento del siniestro, circulaba en sentido Urdinarrain-Gualeguaychú cuando, por causas que aún se tratan de establecer, salió intempestivamente de la calzada.

A raíz de la violencia del impacto, una dotación de rescate de los bomberos voluntarios de Urdinarrain, a cargo de Daniel Fritzler, debió trabajar en el lugar para lograr liberar al conductor del habitáculo.

Una vez rescatado, el joven fue asistido por personal de salud y trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain. Posteriormente, los médicos determinaron su derivación al Hospital Centenario de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad. A pesar del susto y de la magnitud del choque, fuentes oficiales confirmaron que afortunadamente el conductor no corre riesgo de vida.

Durante la noche se montó un importante operativo en la zona. Allí intervino personal policial a cargo del jefe de Comisaría, Gustavo Cuevas, junto a agentes de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y ordenamiento de la seguridad vial.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor en el lugar del hecho, el automóvil fue retirado mediante una grúa y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá resguardado mientras avanzan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.