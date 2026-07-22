Allanaron un kiosco por presunto narcomenudeo y detuvieron a un hombre en Chajarí

Un hombre fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en la ciudad de Chajarí, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de narcomenudeo. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Chajarí, con el apoyo táctico del grupo especial dependiente de la Jefatura Departamental Federación.

La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal de Federación, a cargo de la fiscal Carolina Spelletta, con intervención del Juzgado de Garantías de Federación, cuyo titular es el juez Darío Guillermo Mautone, quienes autorizaron las medidas judiciales correspondientes.

Durante el operativo, los efectivos concretaron la detención de un hombre y la correcta identificación de una mujer. Además, secuestraron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos envoltorios con marihuana fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización, así como teléfonos celulares.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron establecer que el inmueble allanado funcionaría como un pequeño comercio o kiosco que era utilizado como pantalla para encubrir la venta de estupefacientes al menudeo.