Dos personas fallecieron tras el choque entre una camioneta y un camión en la Autovía 14

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas como consecuencia de un choque entre una camioneta y un camión de una empresa brasileña en la Autovía José Gervasio Artigas. El siniestro se produjo a la altura del cruce de las rutas nacionales 14 y 18, kilómetro 240, cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur-norte, en dirección a Concordia.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta Renault Alaskan impactó contra la parte trasera izquierda del camión en inmediaciones del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Concordia, ubicado a pocos metros al sur de las cabinas de peaje de Yeruá, publicó Diario Río Uruguay.

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer que viajaba como acompañante falleció en el lugar del accidente. Otras tres fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Entre ellas se encontraba un adolescente de 14 años, que se encontraba sentado en el asiento trasero derecho, presentaba gravísimas lesiones y murió al llegar al nosocomio.

Por causas que se tratan de establecer, y de acuerdo a la información recabada por Concordia Policiales, el conductor de una camioneta Renault Alaskan habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina.

El accidente ocurrió en el kilómetro 240 de la Autovía 14, donde trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias médicas.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias, el tránsito fue desviado por el rulo que conecta la Autovía 14 con la Ruta Nacional 18, con el objetivo de mantener la circulación y evitar un corte total en ese sector.

Se investigan las causas

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la identidad de las personas fallecidas.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los peritos, quienes intentarán determinar la mecánica del siniestro ocurrido sobre uno de los principales corredores viales del país.