Un incendio consumió seis cabañas en Colón

Un voraz incendio destruyó este miércoles seis cabañas del complejo María Cristina, ubicado sobre la Ruta 135, a unos 150 metros del kilómetro 4, en el ingreso a Colón. Según se confirmó a Ahora, los daños son prácticamente totales y no se registraron personas lesionadas.

Al momento del siniestro, las cabañas no estaban ocupadas. En el predio únicamente se encontraban dos operarios de mantenimiento, quienes no sufrieron heridas. El fuego movilizó a Bomberos Voluntarios, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otros sectores del complejo.

Investigan las causas

La Fiscalía tomó intervención en el hecho y ordenó las actuaciones correspondientes. Además, se convocó a un perito especializado proveniente de Concepción del Uruguay para determinar el origen del incendio.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, todo haría presumir que el siniestro se habría producido de manera accidental, aunque las causas serán establecidas por las pericias oficiales.

El incendio generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y causó importantes pérdidas materiales en el complejo turístico.