Allanaron una casa por un robo y un hombre terminó detenido por agredir a policías en Alcaraz

Personal de la Comisaría de Villa Alcaraz, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz, llevó adelante este miércoles dos allanamientos en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en esa localidad.

Los procedimientos, ordenados por la Justicia, se realizaron en viviendas ubicadas sobre calles San Juan y Paraná, y en Pasaje A. Maidana. En ambos domicilios fueron notificadas personas de 25 años, aunque los resultados fueron negativos en cuanto al secuestro de los elementos que eran buscados por la investigación.

Sin embargo, durante el desarrollo del segundo allanamiento se produjo un incidente cuando un hombre de 26 años ingresó al inmueble y, según informaron fuentes policiales, agredió con golpes de puño a los efectivos que se encontraban cumpliendo la medida judicial.

Ante esta situación, el sujeto fue reducido y aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.