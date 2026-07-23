Encontraron un hombre de 71 años sin vida en su casa en el barrio Villa Sarmiento de Paraná

Vecinos alertaron al 911 porque hacía varios días que no veían a un hombre que vivía en una casa ubicada en la esquina de Sudamérica y Necochea. Al ingresar a la vivienda, la Policía encontró al vecino sin vida y en avanzado estado de descomposición. La Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles alrededor de las 19.30, luego de que un llamado al 911 advirtiera que el hombre no era visto desde hacía varios días.

Al llegar al lugar, ubicado a pocas cuadras del Club Don Bosco y la Escuela Hogar, los efectivos constataron que la vivienda permanecía cerrada y que desde el interior emanaba un fuerte olor. Con autorización y en presencia de testigos, ingresaron a la propiedad, donde encontraron el cuerpo del hombre, publicó Ahora.

La persona sin vida fue identificada como Sergio Armandola de 71 años, quien vivía solo.

La casa está cerca de la esquina de Sudamérica y Necochea, una calle ubicada entre Millán y Vucetich.

Intervino el médico policial, quien no pudo establecer la causa de la muerte debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que llevaba varios días de fallecido.

La fiscal de Delitos Complejos, Patricia Yedro, dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. En el lugar también trabajó personal de la Dirección General de Policía Científica junto a efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona.