Investigan el hallazgo de una cámara en el baño de mujeres de una comisaría de Gualeguay

Un allanamiento en la comisaría primera de Gualeguay fue ordenado por la Justicia luego de que una mujer policía denunciara el hallazgo de una cámara de video en el baño destinado al personal femenino de la dependencia. La investigación busca esclarecer cómo fue instalado el dispositivo, si registró imágenes del lugar y cuál fue la actuación de las autoridades policiales tras conocerse el hecho.

La causa es dirigida por la fiscal Mariángeles Schell, quien solicitó la medida judicial que posteriormente fue autorizada por el juez de Garantías Sebastián Elal.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves por la tarde con la participación de funcionarios judiciales y efectivos policiales, generando un importante despliegue en la sede policial y una fuerte repercusión entre el personal.

La denuncia fue presentada por una funcionaria policial

De acuerdo con la información conocida hasta el momento y difundida por Debate Pregón, el hallazgo del dispositivo habría ocurrido hace aproximadamente 20 días.

La denunciante advirtió la presencia de una cámara que, presuntamente, estaba orientada hacia el sector de sanitarios y vestuarios utilizado por el personal femenino de la dependencia.

Tras descubrir el aparato, la funcionaria habría informado la situación a sus superiores y luego a las autoridades departamentales, lo que dio origen a la investigación judicial.

La Fiscalía investiga qué ocurrió con las pruebas

Uno de los ejes de la investigación apunta a determinar cómo actuaron los responsables de la dependencia una vez conocida la denuncia.

En ese sentido, la Fiscalía procura establecer si se preservó correctamente la evidencia o si existieron irregularidades posteriores al hallazgo del dispositivo.

Entre las hipótesis que se analizan figura la posible destrucción u ocultamiento de elementos probatorios, además de otras conductas que pudieran surgir durante el avance de la causa.

No obstante, estos aspectos continúan bajo investigación y hasta el momento no han sido determinados judicialmente.

Hasta ahora, las autoridades judiciales no difundieron detalles sobre los resultados del allanamiento. Tampoco se informó oficialmente si existen personas imputadas o identificadas como posibles responsables dentro de la investigación.

“Días pasados se tomó conocimiento del hallazgo de un dispositivo electrónico en uno de los ambientes internos de la Comisaría Primera, por lo cual se dio inicio a una investigación interna por parte de la Jefatura a fin de establecer la responsabilidad administrativa que pudiere corresponderle al personal policial de dicha dependencia”, informaron desde la Departamental policial Gualeguay a Elonce.

Desde la fuerza policial se indicó que “en forma paralela, tomó intervención la fiscal Schell, quien dispuso una serie de medidas y peritajes, los que se encuentran actualmente en materia de investigación”.

La investigación continúa

La causa permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias en las que fue instalada la cámara, si efectivamente registró imágenes y cuáles fueron las responsabilidades penales y administrativas que pudieran corresponder.

Además, los investigadores intentarán establecer si existieron incumplimientos funcionales o acciones destinadas a entorpecer el avance de la investigación luego de que la denuncia fuera presentada.

Mientras tanto, el expediente continúa en pleno desarrollo y se aguardan novedades oficiales sobre el avance de las actuaciones judiciales.