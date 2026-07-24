Detuvieron a un extranjero con 160 dosis de cocaína durante un operativo policial en Concordia

El procedimiento se desarrolló en los barrios Nueva Esperanza, Larroca, 27 de Noviembre y Agua Patito, con la participación de efectivos de distintas áreas de la Jefatura Departamental y de la Comisaría Séptima.

Según informó la Departamental Concordia de Policía a El Entre Ríos, el hecho se inició cuando personal de la Sección Motorizada que patrullaba la zona de calles Yuquerí y Nogueira intentó identificar al sospechoso.

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre emprendió la fuga a pie y, durante la persecución, arrojó una media que contenía varios envoltorios.

Finalmente fue interceptado y se dio intervención a efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada. El análisis confirmó que se trataba de 160 envoltorios de cocaína.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, el hombre quedó detenido por el presunto delito de tenencia simple de estupefacientes y fue puesto a disposición de la Justicia.