Homicidio en Paraná: asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza

Asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza. Foto captura de TV

Un hombre fue asesinado este viernes cerca del mediodía tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza en la intersección de Saba Hernández y Fraternidad, en Villa Yatay, de Paraná. De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció en el lugar a causa de la gravedad de la herida.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno, que realizaron las pericias correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al autor del crimen.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió este nuevo homicidio.