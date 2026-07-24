Un camión perdió su carga y un perfil de hierro atravesó un auto en Concepción del Uruguay

Un conductor quedó atrapado en su vehículo la noche del jueves en la zona del Hipódromo de Concepción del Uruguay, luego de ser impactado por perfiles de hierro que cayeron de un camión en movimiento. El ocupante fue rescatado y derivado para recibir atención médica.

El siniestro vial ocurrió cuando el transporte pesado perdió parte de su carga, compuesta por perfiles de hierro. Los elementos se desprendieron e impactaron contra dos automóviles que circulaban por la zona, de acuerdo con la información reportada por La Pirámide.

Uno de los perfiles atravesó uno de los vehículos involucrados y dejó a su conductor atrapado dentro del habitáculo.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay acudieron al lugar y trabajaron con herramientas de rescate para cortar la estructura y liberar a la víctima. Posteriormente, personal de una ambulancia de Vida Salud Emergencia Médica asistió al conductor retirado del vehículo y lo trasladó a un centro de salud.

Finalizadas las tareas de rescate y asegurada la escena, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la carga del camión y establecer las responsabilidades del hecho.