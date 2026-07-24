Un nuevo muerto en la Ruta Nacional 14: una camioneta embistió a un auto que estaba en la banquina

Un remisero murió este viernes al mediodía como consecuencia de un violento siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de Gualeguaychú. El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Fiat Siena perteneciente a una empresa de remises de esa ciudad.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el choque se produjo por alcance y dejó como saldo una persona fallecida y tres lesionadas. Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte parcial de la circulación sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 62.

Según se pudo reconstruir, el Fiat Siena se encontraba detenido sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico. Su conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, realizaba tareas debajo del vehículo cuando fue embestido por una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. Producto del impacto, sufrió heridas de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar.

En la camioneta viajaban cuatro personas oriundas de Mar del Plata: un hombre, una mujer y dos menores de edad. Todos fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú para ser asistidos y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron dos ambulancias del servicio de emergencias 107, dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría Séptima, personal de Criminalística, agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y efectivos de Gendarmería Nacional.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias para determinar las circunstancias del siniestro, el tránsito permaneció parcialmente restringido en la zona. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que buscará establecer la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades.