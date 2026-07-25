Encontraron en Nogoyá un camión brasileño que habían robado hace años

El vehículo estaba en un taller mecánico con una patente argentina colocada en reemplazo de la original. (Foto archivo)

Un ciudadano brasileño encontró en Nogoyá un camión que había sido robado tiempo atrás a su padre en Brasil. El vehículo fue secuestrado por la Policía luego de comprobarse que presentaba modificaciones en su identificación.

Según se informó a AHORA, el hombre, de 53 años, radicó la denuncia tras reconocer el rodado mientras circulaba por la ciudad. De acuerdo con su relato, el camión había sido sustraído por un exempleado oriundo de la provincia de Corrientes.

El vehículo se encontraba en un taller mecánico y, tras verificar el número de chasis, los efectivos constataron que se trataría del camión denunciado como robado. Además, advirtieron que la patente original había sido reemplazada por un dominio argentino correspondiente a otro camión de similares características.

Por disposición de la fiscal de turno, personal del Puesto de Control Vial Nogoyá procedió al secuestro del Scania T113 H 4X2 320, modelo 1994.

En el procedimiento también intervino personal de la División Policía Científica y de la Sección Verificación de Automotores de la Jefatura Departamental, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.