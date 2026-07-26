Ceibas: un pedido solidario para una familia derivó en una gravísima denuncia

Vecinos de Ceibas iniciaron el viernes una cadena solidaria para ayudar a una familia que se había instalado en una garita sobre ruta nacional 12 en muy precarias condiciones de supervivencia, pero el caso derivó en una grave denuncia contra el hombre que aparecía en la foto, sospechado de llevar a su propia hija y a las nenas para la prostitución.

“Una familia que se encuentra viajando con destino a Rosario pasará la noche en la garita de colectivos ubicada sobre la Autovía Nacional 12, frente al corralón de Ceibas, mientras continúa su recorrido”, decía la información que compartieron los vecinos, y agregaba que “la familia se encuentra sin alimentos, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad con comida, frazadas y calzado para poder atravesar la noche”.

Además, indicaron que “viajan con dos niños, por lo que cualquier ayuda será de gran importancia. También se necesitan zapatillas talle 39, según difundieron quienes se acercaron a brindar asistencia”.

Sin embargo, ante la aparición en las redes sociales de un hombre, una mujer joven y dos niñas, comenzaron a conocerse denuncias y alertas sobre quien aparecía en la foto como “el padre de familia”.

En la noche de este viernes, intervino la Policía de Entre Ríos para interrogar al hombre, llamado Claudio David Lizarraga, de unos 50 años. En tanto, la joven mujer que lo acompañaba (su hija), dijo que no estaba allí contra su voluntad.

La investigación ahora continuará con el intercambio de información entre la Comisaría de Ceibas y las autoridades de Buenos Aires, para verificar los datos recibidos durante las últimas horas.

Las graves denuncias

Por su parte, la periodista Carolina Bisgarra, de Telefé, relató que Lizarraga es un personaje “siniestro”, que apareció después de 18 años para conocer a su hija de 19 años, quien vivía con su pareja y dos hijitas en Solano, zona sur del Gran Buenos Aires.

Lizarraga se instaló en la casa familiar de su hija y poco después logró desaparecer con ella y las nenas, y se desconoce todavía si amenazó a su hija o “la convenció”.

Tomás, también hijo de Lizarraga, denunció que su propio padre lo amenazó con violarlo “y si me denunciás vas a aparecer en una bolsa de consorcio”, a lo que agregó que “no vas a ver más a tu hermana y a tus sobrinas porque no son tus mujeres, son mis mujeres. Me las voy a llevar a La Perla, un prostíbulo en el sur, porque son pendejas y con ellas voy a ganar más plata”.

Esa fue “la familia” que apareció en la foto en precarias condiciones en la garita sobre ruta nacional 12. El caso está en plena investigación.

Trascendió que hubo un importante operativo durante la madrugada de este sábado, y que las dos niñas fueron trasladadas al Hospital Eva Duarte de Ceibas para recibir asistencia y las evaluaciones correspondientes. Hasta el momento, no se informó oficialmente el resultado de esas intervenciones.

Fuente: Ceibas Noticias/El Entre RíosR2820