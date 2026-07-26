Un hombre se atrincheró e hirió a dos policías con un pico de botella en Seguí: fue detenido

El jefe de comisaría Seguí y un Oficial principal de esa dependencia, debieron ser hospitalizados en Seguí.

La intervención policial comenzó con el objetivo de dar cumplimiento a una exclusión de hogar, dictaminada en una causa de violencia.

Sin embargo, el denunciado tuvo una reacción inusitada y acumuló nuevas imputaciones en su contra: daño, lesiones, desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.

Todo ocurrió este jueves por la noche, cuando la policía de Seguí intentó excluir de una vivienda a un joven de 25 años, que ante la llegada de la comisión de seguridad, se atrincheró en la casa. Desde el interior, daba patadas a la puerta y arrojaba elementos al exterior.

Posteriormente, dos de los uniformados sufrieron lesiones con un pico de botella. Finalmente, el agresor fue aprehendido, conforme lo dispuso la Fiscal Clarisa Aiello.

En cuanto al personal policial, el comisario presentó un corte en una de sus manos, recibiendo reconstrucción e inmovilización parcial en la guardia hospitalaria. En tanto, según indicó FM Estación Plus, el oficial sumariante -también atendido en el hospital Lister-, recibió puntos de sutura en un dedo de la mano izquierda.