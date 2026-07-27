Un motociclista sufrió lesiones graves tras chocar contra un camión en el acceso a Gualeguaychú

Un motociclista sufrió lesiones graves al impactar contra la parte trasera de un camión en la Ruta Provincial 20, en el acceso a Gualeguaychú. La intensa neblina habría reducido la visibilidad. La víctima, de 23 años, sufrió una fractura de codo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 en la intersección de la Ruta Provincial Nº 20 y la colectora de ingreso desde Buenos Aires, donde una motocicleta colisionó contra la parte trasera de un camión.

Según las primeras actuaciones, el conductor de una Kawasaki Ninja 250 cc, un joven de 23 años oriundo de Concepción del Uruguay, circulaba en sentido norte-sur cuando impactó contra un camión Scania que transitaba delante a baja velocidad.

La intensa neblina habría dificultado la visibilidad al momento del choque. Tras el impacto, el motociclista fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Fractura y pericias

Los médicos constataron que el joven sufrió lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura de codo derecho.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, con intervención de la Fiscalía de turno. Además, se realizaron las pericias mecánicas y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.