Chajarí: un albañil sufrió serias heridas al caérsele encima una pared mientras trabajaba

En la mañana de este martes se produjo un serio accidente laboral en Avenida 9 de Julio al 900, de la ciudad de Chajarí, que terminó con un albañil hospitalizado.

En dicho lugar a un hombre de 46 años, que trabaja en tareas de albañilería, se le desplomó una estructura de una pared sobre su cuerpo y le causó lesiones.

Se solicitó ambulancia y fue trasladado al hospital Santa Rosa. El encargado de la obra expresó que debían demoler el muro para luego continuar con la edificación de una vivienda y tras intervenir en la base, la estructura se derrumbó.

Actuó el médico policial quien informó que el hombre presenta escoriaciones en antebrazos y tórax izquierdo. Además, solicitó estudios para confirmar otras posibles lesiones.

Se informó a la Fiscal en turno, quien ordenó las actuaciones de estilo. En lugar intervino sección Judiciales y Policía Científica, publicó Tal Cual Chajarí.