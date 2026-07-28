En horas de la mañana de este martes, el concejal de Paraná, Darío Báez, fue hallado sin vida en su vivienda. Fuentes oficiales confirmaron a ANÁLISIS que se trataría de un suicidio.

El funcionario electo por el partido La Libertad Avanza integraba el “Bloque Concejales Paraná” el año pasado.

El trágico suceso se descubrió a media mañana en la vivienda de calle Spitaleri 1895, esquina Cali del barrio Santa Lucía, y fue denunciado por un familiar directo. Al llegar la Policía, constató el fallecimiento de Báez.

Hoy se realizó una sesión del Concejo Deliberante y horas más tarde comenzó a circular la versión del luctuoso hecho, aunque había hermetismo de las autoridades al respecto.

El personal policial, la Fiscalía y el médico forense se encontraban aún trabajando en el lugar del suceso.