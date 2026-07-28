Paraná: conductor chocó, se negó al control de alcoholemia y le retuvieron el auto

En la mañana de este martes se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Ejército y Alvarado, en la ciudad de Paraná. Como consecuencia del procedimiento, uno de los vehículos fue retenido luego de que su conductor se negara a realizar el control de alcoholemia.

De acuerdo con la información policial, el choque ocurrió alrededor de las 7 y fue protagonizado por una Renault Duster y un Peugeot 207.

Según manifestó el conductor de la Renault a los efectivos que intervinieron, circulaba por avenida Ejército con el semáforo habilitándolo a avanzar cuando fue impactado por el otro vehículo.

Se negó al control de alcoholemia

Al entrevistar al conductor del Peugeot, los efectivos constataron que no contaba con la documentación correspondiente y advirtieron signos compatibles con un posible estado de ebriedad.

Posteriormente, personal municipal se hizo presente en el lugar para llevar adelante las actuaciones de rigor. Sin embargo, el automovilista se negó a someterse al test de alcoholemia, situación que, de acuerdo con la normativa vigente, fue considerada como un resultado positivo.

Ante esa circunstancia y las infracciones constatadas, las autoridades retuvieron el vehículo. En el hecho, intervino personal de la Comisaría Sexta y no se registraron personas heridas.