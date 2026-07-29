Conductor volcó su camioneta en ruta nacional 168 por intentar esquivar un animal

Un accidente en la Ruta Nacional 168 provocó el vuelco de una camioneta y generó una fila de aproximadamente tres kilómetros en la mano hacia la ciudad de Santa Fe. El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana, a la altura del barrio La Guardia, y obligó a restringir la circulación hasta que el vehículo fue retirado de la calzada.

En la camioneta viajaban dos personas que se trasladaban desde Paraná hacia la localidad santafesina de San Justo realizando una mudanza. A pesar de la violencia del vuelco, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, publicó Aire de Santa Fe.

El conductor del vehículo relató que la maniobra se produjo al intentar evitar un animal que irrumpió sobre la ruta. "Esquivé un animal que salía de la ruta y rocé el guardarraíl con la cubierta. No fue tan grave el golpe", expresó.

El impacto contra la defensa metálica hizo que el conductor perdiera el control y la camioneta terminara volcando sobre uno de sus laterales.

Su acompañante también describió el momento del accidente. "Ya estamos resolviendo el momento que pasamos. Fue un volantazo por algo que se cruzó, veníamos de Paraná haciendo una mudanza hacia San Justo. Por suerte, quedó derrapando la camioneta y no giró más", contó.

Tras el vuelco, gran parte de la carga quedó tendida sobre el asfalto, lo que complicó aún más la circulación vehicular. Sin embargo, el acompañante destacó que los objetos transportados prácticamente no sufrieron daños. "Cuando salí, vi que estaba toda la carga completa en la camioneta. Hasta el maple de huevos estaba intacto, es una anécdota", relató.

Tres kilómetros de demoras

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció reducido a un solo carril durante varias horas.

En algunos momentos fue necesario interrumpir completamente la circulación para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, lo que generó una fila de vehículos de aproximadamente tres kilómetros en sentido hacia Santa Fe.

Recién alrededor de las 11, una grúa logró remover la camioneta y las autopartes que habían quedado esparcidas sobre la ruta, permitiendo que el tránsito comenzara a normalizarse.

En el lugar intervinieron efectivos de la Policía, Gendarmería Nacional y personal de la Municipalidad de Santa Fe.

Las autoridades realizaron tareas de señalización, control del tránsito y limpieza de la calzada hasta restablecer la circulación normal.

Mientras tanto, se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.