Detuvieron a un hombre por intentar robar la escuela Bazán y Bustos

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido dentro del predio de la Escuela N° 188 “Bazán y Bustos”, en Paraná.

Según informó la Policía, efectivos que patrullaban la zona de calles Líbano y Clark realizaban una recorrida preventiva cuando decidieron inspeccionar el establecimiento educativo del barrio La Floresta.

En ese momento, según el reporte policial del hecho, observaron a una persona que, al advertir la presencia policial, intentó ocultarse arrojándose al piso. Ante esa situación, ingresaron al predio y demoraron al hombre, que se encontraba en el patio de la escuela.

Tras comunicar lo ocurrido al fiscal de turno, se dispuso la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales. La investigación continuará para determinar con qué finalidad había ingresado al establecimiento, publicó Ahora.