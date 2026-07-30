Allanamiento en Concordia por una causa de amenazas terminó con el secuestro de teléfonos

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental San Salvador realizó este jueves por la tarde un allanamiento en la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por el supuesto delito de amenazas. La medida fue ordenada por la Justicia y arrojó resultados positivos, según informó la Policía.

El procedimiento incluyó el allanamiento de un domicilio, la requisa personal de los ocupantes y el registro de un vehículo. Como resultado, los efectivos secuestraron formalmente dos dispositivos de comunicación, que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente para su análisis en el marco de la causa.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de San Salvador, con la colaboración de efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia. Las actuaciones se realizaron bajo conocimiento del Ministerio Público Fiscal de San Salvador.

Desde la fuerza policial indicaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y forma parte de las tareas investigativas que se llevan adelante para esclarecer los hechos denunciados en la causa por amenazas.