Atacaron nuevamente a un colectivo en Paraná y una mujer fue detenida

Un ataque a colectivo en Paraná terminó este miércoles por la tarde con una mujer detenida y daños materiales en una unidad de la Línea L1. El hecho ocurrió alrededor de las 19, en la intersección de Florencio Sánchez y Casiano Calderón, donde la agresora arrojó un objeto contundente contra el vehículo.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la mujer lanzó un ladrillo que impactó de lleno contra el frente del colectivo y provocó la rotura total del parabrisas. La situación generó preocupación porque en ese momento viajaban el chofer y pasajeros, aunque no se informaron personas lesionadas. En otro hecho policial reciente en la ciudad, una mujer fue detenida tras una discusión en Paraná.

Lo que pasó con el ataque a colectivo en Paraná

Tras el ataque, personal policial intervino en el lugar, constató los daños en la unidad y dio inicio a las actuaciones correspondientes para avanzar con el esclarecimiento del episodio. En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 16 y del sistema de emergencias 911.

La mujer fue detenida luego de la intervención policial y quedó a disposición de las autoridades competentes. Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y los motivos que desencadenaron el ataque contra el transporte público de pasajeros.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa los episodios de violencia que afectan la circulación y la seguridad en la capital entrerriana. En los últimos días también se registraron situaciones que complicaron el tránsito urbano, como un choque en la zona del Ejército en Paraná, publicó Uno Entre Ríos.

Si bien en esta oportunidad no hubo heridos, el impacto del ladrillo contra el parabrisas pudo haber provocado consecuencias más graves para el chofer y los pasajeros. La Policía continuará con la investigación y analizará testimonios y otros elementos vinculados al caso.