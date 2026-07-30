Recuperan autopartes robadas en La Paz

Personal de Comisaría Primera de La Paz y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar varias autopartes sustraídas de un automóvil Ford Escort, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer de 27 años.

El procedimiento se desarrolló este jueves por la tarde, luego de tareas investigativas y rastrillajes realizados en la zona de Evaristo Carriego, entre las calles Algarrobo y Ceibo, y sectores aledaños. Como resultado, los efectivos secuestraron dos ruedas completas con llantas de rodados 13 y 14, un faro delantero, un radiador, una butaca delantera y un asiento trasero.

De acuerdo con la información policial, parte de los elementos recuperados habían sido adquiridos por un vecino, quien hizo entrega voluntaria de las autopartes al tomar conocimiento de la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de recuperar los elementos restantes e identificar a los responsables del robo, mientras las actuaciones permanecen a disposición de la Justicia.