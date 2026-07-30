Un camión se incendió cuando transitaba por la Autovía Artigas

Por razones que aún se intentan establecer, se produjo un incendio en un camión marca Iveco, el cual era conducido por un ciudadano de 44 años, domiciliado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El incidente se registró en mañana de este jueves sobre el kilómetro 179 de la Autovía General Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

Ante la emergencia, se hicieron presentes de inmediato dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes procedieron a sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento correspondientes.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad del operativo, el tránsito vehicular en la arteria debió ser reducido de manera momentánea, confirmaron fuentes policiales.

Tras el hecho no se registraron personas lesionadas, pero sí se reportaron daños materiales en la unidad de carga.