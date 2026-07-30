Una adolescente denunció que fue secuestrada, perdió el conocimiento y apareció en un descampado

Un grave episodio fue denunciado por una adolescente de 16 años en las últimas horas de la noche de este miércoles. Afirmó que fue raptada por dos hombres en un auto en la zona de calle Hernandarias, que perdió la conciencia y que la recuperó cuando se encontraba en un descampado en la zona del barrio Anacleto Medina. Desde la Policía se confirmó a ANÁLISIS que se trabaja para esclarecer el suceso en la búsqueda de cámaras de seguridad para identificar al vehículo señalado. La chica se encuentra asistida por personal de salud y contenida por su familia.

El hecho denunciado sucedió alrededor de las 21, cuando la adolescente se bajó del colectivo en la intersección de Almafuerte y Caputo de la zona este de Paraná. Regresaba a su casa luego de haber estado en la casa del novio. Caminó hacia calle Hernandarias y fue abordada por dos hombres con un cuchillo que la introdujeron en un auto gris y le pusieron algo en la boca. En ese momento, manifestó la menor, perdió el conocimiento.

Dos horas después, pasadas las 23, la chica recuperó la conciencia y se encontró desorientada en la zona de calles Virrey Vértiz y Luis Vernet, cerca del barrio Anacleto Medina o más precisamente en el barrio San Jorge. Llamó a su familia y le dijeron que se acercara a pedir ayuda a una vivienda. Así fue que una vecina llamó al 911 y la Policía con personal de emergencias médicas se hizo presente para auxiliar a la adolescente. También llegó la madre para acompañarla luego a hacer la denuncia. Se implemento el protocolo correspondiente con exámenes médicos y contención psicológica.

Trabaja en el caso el personal de la Dirección de Inteligencia Criminal para encontrar registros fílmicos que pudieran ayudar a encontrar a los sospechosos.

El jefe de la comisaría Novena, Guillermo Silaur, informó a Reporte 100.7, dijo que la joven se encontraba en buen estado de salud al momento de la intervención.