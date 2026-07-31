Buscan a un niño de 12 años desaparecido en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Paraná se solicitó la colaboración de la población a fin de dar con el paradero del niño José Antonio Flores, de 12 años, quien en el día de hoy aproximadamente a las 16, se retiró de su domicilio ubicado en Barrio Illia de Paraná.

El menor vestía pantalón azul, remera de mangas cortas de color rojo y negro, y zapatillas negras y rosadas.El menor suele concurrir al domicilio de su abuela materna, ubicado en calle Malvinas de la localidad de San Benito y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico en el Hospital Escuela de Salud Mental.

Cualquier información sobre su paradero podrá suministrarse al 911 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 4446372.