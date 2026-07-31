Siniestro fatal en el departamento Uruguay: falleció un motociclista tras chocar contra un camión

Un grave siniestro vial en el acceso a San Justo conmocionó este viernes a la comunidad luego de que un motociclista perdiera la vida tras protagonizar una colisión con un camión sobre la Ruta Provincial 39.

El hecho ocurrió en el ingreso a la localidad entrerriana y movilizó a efectivos policiales, servicios de emergencia y personal especializado, que trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. También hay una joven hospitalizada que fue derivada a un hospital.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el impacto se produjo por causas que aún son materia de investigación. La motocicleta en la que se desplazaba la víctima colisionó con un camión, generando un violento choque que provocó consecuencias fatales para el conductor del rodado de menor porte, señaló La Pirámide.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar del hecho, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia que acudieron tras el aviso de testigos y automovilistas que circulaban por la zona.

Según se supo, el joven fue identificado como Augusto Ezequiel Núñez, de 19 años.