Un motociclista sufrió lesiones tras chocar contra un camión estacionado en San Salvador

Un motociclista resultó con lesiones luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en la intersección de avenida La Cremería y Diagonal Malarín, en la ciudad de San Salvador.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental San Salvador, por causas que se encuentran bajo investigación, el conductor de la moto impactó contra un camión con acoplado que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Como consecuencia del choque, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local para recibir una mejor atención médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que el médico policial examinó al lesionado y determinó que las heridas sufridas eran de carácter leve.